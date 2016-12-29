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Главная » Мир » В ООН встревожены возможными эпидемиями в разрушенном Дамаске
Конфликт в Сирии

В ООН встревожены возможными эпидемиями в разрушенном Дамаске

В ООН встревожены возможными эпидемиями в разрушенном Дамаске
Сирия / Фото: Getty Images

55 тыс. местных жителей лишены нормального доступа к продуктам питания, воде и электричеству

29.12.16 68
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Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи з гуманитарной ситуацией в сирийской столице Дамаске, а также возможностью возникновения эпидемий инфекционных заболеваний, особенно среди детей в связи с нехваткой питьевой воды, сообщает Центр новостей ООН.

"В ООН крайне обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией в районе Вади Барада в окрестностях Дамаска, где интенсивные боевые действия привели за последние несколько дней к гибели и ранениям многих гражданских лиц, перемещению тысяч людей", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что эскалация насилия обернулась тем, что 55 тыс. местных жителей лишены нормального доступа к продуктам питания, воде и электричеству.

В организации напомнили, что с 22 декабря многие жители Дамаска отрезаны от городского водоснабжения. Сейчас они полагаются на закупку воды у частных компаний, которые не гарантируют стабильную цену и бесперебойность поставок. "В этой связи представители учреждений ООН обеспокоены опасностью вспышки инфекционных заболеваний, особенно среди детей", - подчеркивается в документе.

Напомним, 27 декабря стало известно, что сирийские правительственные войска усилили авиабомбардировки контролируемой повстанцами долины Вади Барада вблизи Дамаска, где находится источник, из которого в столицу поставляется большая часть воды.

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