Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 минобороны России в Черном море по пути в Сирию.

Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в Twitter, пишет УНИАН.

На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". На фоне рисунка есть надпись: "Репертуар хоров армии расширяется".

Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина там не было".

На третьей карикатуре изображены военные, которые поют под водой. На заднем плане виден разбившийся Ту-154. При этом мимо военных проплывают рыбы, которым нравится их пение. Надпись над карикатурой: "После катастрофы Красная Армия завоевала новую аудиторию".





Фото: Twitter