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Главная » Мир » Колумбия амнистировала тысячи боевиков FARC

Колумбия амнистировала тысячи боевиков FARC

Колумбия амнистировала тысячи боевиков FARC
Фото: Getty Images

Под действие закона не подпадают боевики, которые совершили военные преступления и нарушали права человека

29.12.16 43
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Колумбия освободила от преследований за незначительные нарушения тысячи демилитаризованных боевиков из группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Соответствующий закон был принят Конгрессом Колумбии, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Амнистия также касается колумбийских военнослужащих.

В то же время, под действие закона, который является ключевой частью подписанного в ноябре мирного соглашения между правительством и FARC, не будут подпадать боевики, которые совершили военные преступления и нарушали права человека. "Повстанцы, виновные в тяжких преступлениях, таких, как: массовые убийства, сексуальное насилие или похищение – не будут амнистированы, но будут отбывать альтернативные наказания (например, проводить разминирование), которые назначит специальный суд", - поясняет агентство.

Отмечается, что если условия мирного соглашения будут соблюдены, в течение следующих шести месяцев оружие сложат 7 тыс. бойцов FARC.

Напомним, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо подписали второе мирное соглашение 24 ноября.

Первое соглашение было заключено в конце сентября. За этим последовал референдум, на котором большая часть жителей страны проголосовала против мирного соглашения.

1 декабря конгресс Колумбии утвердил окончательный вариант мирного соглашения, которое предусматривает, что около 5800 членов вооруженного группирования уже в этом году начнут складывать оружие.

За достижение перемирия с ФАРК президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира. Он обещал передать $975 тыс. жертвам конфликта с группировкой.

Вооруженное крыло коммунистической партии было создано в Колумбии в 1964 году. С тех пор в стране продолжалась гражданская война. К 2002 году численность ФАРК достигала 200 тыс. человек, а движение контролировали треть страны. Мирные переговоры начались в 2012 году. До этого ФАРК потерпела ряд крупных военных поражений.

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