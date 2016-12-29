Армения сообщила о новых вооруженных столкновениях на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщили о гибели троих военнослужащих в результате боевого столкновения с азербайджанской армией. Об этом пишет BBC Украина.

"Утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, на юго-восток от села Чинар Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой", - заявил пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцруни Ованнисян.

Минобороны Армении сообщило о гибели старшего лейтенанта Шаварш Меликяна, рядовых Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также об убитых и раненых с азербайджанской стороны.

По словам Арцруни Ованнисян, столкновения на границе продолжаются, армянские вооруженные силы контролируют границу.

При этом в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что не имеют сведений о столкновении на границе с Арменией.

Напомним, в 2016 году отношения между Арменией и Азербайджаном обострились. Весной произошли столкновения на границе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По данным ООН, в результате боевых действий в апреле погибли по меньшей мере 33 человека и более 200 получили ранения.