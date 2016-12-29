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Главная » Мир » Госкомиссия РФ назвала причину катастрофы Ту-154, летевшего в Сирию

Госкомиссия РФ назвала причину катастрофы Ту-154, летевшего в Сирию

Госкомиссия РФ назвала причину катастрофы Ту-154, летевшего в Сирию
Фото: МЧС РФ

Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев

29.12.16 140
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Правительственная комиссия России по расследованию катастрофы самолета Ту-154 в акватории Черного моря, летевшего в Сирию, назвала причиной падения воздушного судна нештатную работу техники на борту.

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, передают РИА Новости.

Причину такой работы техники будут определять эксперты.

"Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано - предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", - сказал он.

По словам Соколова, предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, а окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154.

Напомним, самолет российского минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

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