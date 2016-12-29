Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Ким Чен Ын казнил более 300 чиновников с момента прихода к власти, - СМИ

Ким Чен Ын казнил более 300 чиновников с момента прихода к власти, - СМИ

Ким Чен Ын казнил более 300 чиновников с момента прихода к власти, - СМИ
Ким Чен Ын / Фото: gogetnews.info

Лидер Северной Кореи использует казни, чтобы укрепить свою власть в стране

29.12.16 25
1000

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал казнить 340 человек с момента прихода к власти в 2011 году. Об этом говорится в докладе аналитического центра Южной Кореи "Институт стратегии национальной безопасности", передает Европейская правда со ссылкой на CNN.

В докладе говорится о том, что лидер Северной Кореи использует казни, чтобы укрепить свою власть в стране. Среди казненных - около 140 старших офицеров в правительстве страны, военных и членов правящей Рабочей партии КНДР.

Старший аналитик по вопросам обороны "Рэнд Корпорейшн" Брюс Беннетт рассказал изданию, что Ким продемонстрировал "экстремальный" уровень жестокости и беспощадности с 2011 года. "Например, за пять лет лидерства в Северной Корее он зачищал пост министра обороны пять раз, в то время как его отец менял министров обороны только три раза за 17 лет... и два раза только потому, что они умирали от старости", - сказал аналитик.

Напомним, 9 сентября Северная Корея заявила, что провела вторые за год и пятые в целом ядерные испытания, а после этого министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Северная Корея готова в любое время провести дополнительные испытания ядерного оружия. Также власти Северной Кореи потребовали от США признать КНДР ядерной державой.

После этого Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи, призванные сократить ежегодные доходы страны от экспорта более чем на четверть.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
КНДР обещает создать ракеты, способные долететь до СШАСМИ опубликовали видео использования детского труда в КНДРСеверная Корея опять неудачно запустила баллистичечкую ракету

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 11793
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 7597
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3456
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 8764
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4246
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2395
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3111
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2318
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 4203
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1314
  1. Министр соцполитики сказал, когда решится вопрос изменения пенсионного возраста 2367 / 2603
  2. Оклады бюджетников привели в соответствие с повышенным прожиточным минимумом 2230 / 2723
  3. Решение российского суда о "госперевороте" не отразится на Украине, - Минюст 2101 / 2377
  4. За зарплаты "в конверте" будут штрафовать на 320 тысяч гривен 2096 / 2687
  5. Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения 1999 / 2367
  6. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 1797 / 3105
  7. Главарь "ДНР" видит задачу "Минска-2" в передаче боевикам всей Донецкой области 1732 / 2583
  8. Пенсии за январь начнут выплачивать с 27 декабря, – Пенсионный фонд 1725 / 5846
  9. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 1680 / 4868
  10. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 1488 / 5333
  1. За зарплаты "в конверте" будут штрафовать на 320 тысяч гривен 24 / 2687
  2. Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 22 / 4434
  3. Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения 22 / 2367
  4. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 20 / 1270
  5. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 20 / 3105
  6. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 19 / 3037
  7. The Guardian представило подборку необычных фотографий животных 10 / 937
  8. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 9 / 11793
  9. Кабмин установил минимальную стипендию на уровне 1100 грн 9 / 1043
  10. Боевики пустили Савченко на переговоры для дискредитации украинской власти, - Безсмертный 7 / 1256
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.