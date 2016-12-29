Россиян готовят к отключению от глобального Интернета

Российская Федерация должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового Интернета. Об этом заявил советник президента РФ по Интернету Герман Клименко, передает РИА Новости.

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента Интернета, разработанный минкомсвязи РФ и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях России с Западом Рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что закон не коснется деятельности обычных пользователей Интернета.