СМИ: Кэмерон может стать новым генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет Espreso.tv со ссылкой на The Daily Mail.

Источники издания отметили сильную позицию Британии в НАТО, так как она "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США.

Они также подчеркнули, что после выхода из состава ЕС королевство пытается играть более активную роль в альянсе.

В то же время чиновники, близкие к Кэмерону, сообщили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность.

"Мы должны найти для него роль - он может предложить очень многое - и убедить его вновь сражаться за Британию", - приводит газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.

За время существования НАТО должность генсека альянса пока занимали трое британцев - Гастингс Исмей (1952-57), Питер Каррингтон (1984-88) и Джордж Робертсон (1999-2003). Срок полномочий нынешнего генсека, экс-премьера Норвегии Йенса Столтенберга, истекает в 2018 году. При желании страны - члены НАТО могут продлить этот срок еще на один год, но в 2019 году пост в любом случае окажется вакантным.