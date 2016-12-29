Армия Ирака начала второй этап наступления на Мосул

Иракские войска начали вторую фазу наступления на частично контролируемый боевиками "Исламского государства" город Мосул.
Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил командир спецоперации Абдул Амир Рашид, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
"Силы армии, федеральная полиция и антитеррористические подразделения начали второй этап операции по освобождению восточной части Мосула", - заявил Рашид.
Напомним, силы международной коалиции на этой неделе разбомбили последний мост, соединявший восточную и западную части Мосула. Они отвоевали часть восточного Мосула, но боевики группировки "Исламское государство" до сих пор удерживают западную часть города.
Крупнейший город, из числа контролируемых исламистами в Ираке и Сирии, был впервые захвачен боевиками в июне 2014 года. Кроме Мосула, экстремисты контролируют иракские города Тель-Афар, Аль-Каим и Аль-Хавиджа.