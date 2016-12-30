Американские и бразильские метеорологи составили рейтинг 500 мест на планете, где молнии бьют чаще всего, а иногда – почти постоянно. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Bulletin of the American Meteorological Society.

Ученые проанализировали данные наблюдений, сделанных спутником Tropical Rainfall Measuring Mission между 1997 и 2015 годами. Все это время аппарат огибал тропические регионы планеты (между 38 северной и южной параллелями – примерно от Афин до Мельбурна) по несколько раз в день, делая снимки.

Это исследование позволило выяснить некоторые особенности поведения гроз и определить самое "грозовое" место на планете. Им оказалось большое озеро Маракайбо в Венесуэле.

По подсчетам авторов, в каждый квадратный километр площади озера ежегодно ударяет около 233 молний. Вообще же, грозовым центром Земли стоит назвать Африку: здесь расположены 283 из 500 самых бурных участков, включая озера Виктория и Танганьика, а также дельту реки Конго.

Ученые отмечают, что над сушей молнии бьют чаще, чем над морем, летом – чаще, чем зимой, а пик их появления приходится на вечер, около шести часов по местному времени. Ничего странного в этом нет: и сезон, и время суток усиливают температурный градиент между воздухом у поверхности и на высоте, что усиливает "подпитку" верхних грозовых облаков влагой.

Фото: J. You/Science/Albrecht et al., 2016