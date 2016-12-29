После 10 лет строительства в нидерландском Маастрихте открылся первый в Европе двухэтажный 8-полосный туннель-автобан. Об этом пишет DW.
Его длина составляет 2,3 км.
Туннель должен решить проблему постоянных пробок в городе. Те, кто хотят проехать через город, будут использовать нижний ярус, а те, кому необходимо попасть в Маастрихт – верхний.
После постройки туннеля проезд сквозь город сократился с 30 минут до 5 минут.
Туннель также решил проблему выхлопных газов и чрезмерного шума, а над ним разместился большой городской парк.
Перший у Європі двоповерховий 8-смуговий тунель-автобан у Маастрихті відкрився - результат 10 років будівництва. pic.twitter.com/CmiKYxCdcy— DW (українською) (@dw_ukrainian) 29 декабря 2016 г.