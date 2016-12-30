Русские пришли. Почему конфликт в Сирии будет оставаться в центре внимания долгие годы

Россия будет пытаться надуть самостоятельным смыслом ближневосточную авантюру, в которой она, слабая и жестокая, хочет показать себя едва ли не глобальным игроком

Ничто не свидетельствует о том, что политическое урегулирование конфликта в Сирии в результате вмешательства России стало сколько-нибудь ближе, наоборот. Формируется альтернативная западной группа региональных игроков, намеренных диктовать свои условия пока очень далёкого мира, — это Россия, Турция и Иран.

Захват Алеппо создал иллюзию перехвата инициативы у США, западных союзников и Саудовской Аравии с её партнёрами из стран Персидского залива. Но он же окончательно вытеснил Россию в число стран, систематически и демонстративно нарушающих международные нормы и гуманитарные стандарты. От новых санкций, уже в ответ на действия в Сирии, Запад пока отказывается, но они могут последовать в 2017 году. К этому времени будут получены результаты расследования по разбомблённому 19 сентября гуманитарному конвою ООН и Красного Полумесяца в Сирии, в котором погибли сотрудники международных организаций. Тогда впервые открыто прозвучали обвинения в военном преступлении в адрес России.

Разменять Сирию на Украину, как когда-то хотел Путин, уже, очевидно, не получится

Здравый смысл подсказывает России убираться из Сирии, но она этого делать не будет. Она всё ещё находится в плену иллюзии подавляющего военно-технического превосходства над местными "дикарями" и всё дальше втягивается в местную мясорубку. Разменять Сирию на Украину, как когда-то хотел Путин, уже, очевидно, не получится, значит, Россия будет пытаться надуть самостоятельным смыслом ближневосточную авантюру, в которой она, слабая и жестокая, хочет показать себя едва ли не глобальным игроком — представление ложное, но для неё утешительное.

В то же время российско-иранское боевое братство — красная тряпка как для Дональда Трампа, который, в отличие от Барака Обамы, видит в Иране едва ли не главного противника на Ближнем Востоке, так и для Саудовской Аравии, для которой неприемлемо шиитское доминирование в регионе. Турция же играет свою партию в этом страшном концерте, используя особые связи со всеми сторонами, находящимися между собой порой во враждебных отношениях. Президент Турции Эрдоган, выстраивающий сейчас новую турецкую стратегию, будет торговать на внешнем рынке этой уникальной многовалентностью, стараясь в каждом отдельном случае получить выгодную цену.

Но самый большой вопрос, как будут на практике выглядеть попытки Запада и саудовской коалиции противостоять российско-шиитскому союзу при посильном участии Турции. Антиасадовская вооружённая оппозиция почти разгромлена, и вкладываться в неё выглядит малоперспективным. В то же время проблема ИГИЛ местными силами, как показывает иракский опыт, решается очень плохо. Возможно, отсюда и одобрительные высказывания Трампа в адрес Путина: если можно будет использовать против "Исламского государства" российских военных, в Вашингтоне возражать не будут.