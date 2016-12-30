Google назвал самых "разыскиваемых" персон планеты в 2016 году

Самой популярной персоной 2016 года по версии поисковика Google в большинстве стран стал избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Espreso.tv.

Трампа искали с помощью поисковика везде от Индии до Мексики и Бельгии. В общем подсчете избранный президент США был самым популярным поисковым запросом среди персон в 88 странах.

Другие политики также попали в рейтинг популярности Google. В частности, Хулио Гусман, который баллотировался на пост президент Перу, но был снят с голосования, а также экс-президент Бразилии Лула да Силва, который был осужден по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Напомним, по версии американского журнала Time человеком года стал победитель президентских выборов в США Дональд Трамп.