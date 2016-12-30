Обама распорядился выслать из США 35 российских дипломатов

И это "еще не весь ответ" на попытки вмешательства России в выборы в США

Президент США Бара Обама подписал 29 декабря указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву, передает УНИАН.

Под санкции попали пять ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Также в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.

Кроме того, 35 российских дипломатов признаны персонами нон грата. Им и их семьям дано 72 часа, чтобы покинуть США.

"Сегодня я дал распоряжение выполнить ряд действий в ответ на агрессивное преследование российским правительством чиновников в США и кибероперации, которые были направлены на избирательный процесс в США. Эти действия следуют за неоднократными частными и публичными предупреждениями в адрес российского правительства и являются необходимым и адекватным ответом на усилия, направленные на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", - заявил Обама.

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Комментируя введенные санкции, президент США подчеркнул, что Россия не только влияла на президентские выборы посредством санкционированных в высших эшелонах российской власти кибератак, но и осуществляла беспрецедентное давление на американских дипломатов в Москве. "Давление осуществляли сотрудники спецслужб и полиции, а это не могло остаться без ответа", - заявил он.

Кроме того, Обама пообещал, что представленный общественности пакет - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, которые введут при необходимости. Также в сообщении говорится, что в ближайшие дни в Конгрессе будет представлен доклад о влиянии России на выборы в США.

Накануне Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад, в котором говорится о том, что две хакерские группировки, связанные со спецслужбами Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах осуществляли хакерские атаки на объекты инфраструктуры, правительственные и учебные учреждения с целью похищения данных. Кибератаки были также направлены на одну из политических партий.

По информации, представленной в докладе, сотрудники российской разведки по-прежнему проводят фишинговые атаки против американских государственных органов. Одна из атак была проведена в ноябре, через несколько дней после президентских выборов в США.