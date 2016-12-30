В ответ на санкции РФ закроет школу для детей американских дипломатов в Москве, - СМИ

Кроме того сотрудникам американского посольства в России запретят посещать дом отдыха в Серебряном Бору

Российские власти закроют англо-американскую школу в Москве, в которой учатся дети сотрудников посольств США, Канады и Великобритании. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации, передает Укринформ.

Эти действия Россия предпримет в ответ на новые санкции, введенные администрацией Барака Обамы за кибератаки во время предвыборной кампании в США.

Кроме того, по данным телеканала, сотрудникам американского посольства в России запретят посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Нпомним, президент США Барак Обама в четверг подписал документ о введении дополнительных ограничительных мер против пяти российских учреждений и четырех физических лиц из-за кибер-атаки России на США во время президентских выборов.

Кроме того, американская сторона объявила о выдворении 35 россиян, которые занимали дипломатические посты в посольствах и консульствах России в США, и ограничении доступа к двум учреждениям на территории США, находящимся в собственности России.