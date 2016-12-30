Путин решил не высылать американских дипломатов из России

Президент России Владимир Путин решил не высылать из страны дипломатов Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой Кремля.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии, и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", – говорится в заявлении.

В нем говорится, что высланные из США российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", – говорится в заявлении Путина.

В то же время в Кремле расценивают новые санкции США как провокации, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

Путин выразил сожаление, что "администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом", но, тем не менее, поздравил его и членов его семьи с наступающим Новым годом.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали пять ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Также в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.

Кроме того, 35 российских дипломатов признаны персонами нон грата. Им и их семьям дано 72 часа, чтобы покинуть США.

30 декабря российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона.