Израиль будет давать "стартап-визы" для предпринимателей

Израильское управление инноваций запустило программу "Инновационные визы" для иностранных предпринимателей, которые хотят основать бизнес в этой стране. Об этом сообщает ain.ua cо ссылкой наTimes of Israel.

В рамках программы они получат возможность проживать в Израиле в течение 24 месяцев и получать финансовую поддержку до 200 000 шекелей (около $52 тыс.).

Первым делом новоприбывших стартаперов познакомят с технологической инфраструктурой Израиля, бизнес-системами и рабочими пространствами, чтобы обеспечить "мягкое погружение" в местную стартап-экосистему.

Самым успешным участникам программы, которые смогут построить эффективный бизнес, обещают выдать "экспертную визу", которая позволяет оставаться в стране в течение пяти лет.