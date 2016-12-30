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Главная » Мир » Турция отчиталась об уничтожении более 1,5 тыс. боевиков в Сирии
Конфликт в Сирии

Турция отчиталась об уничтожении более 1,5 тыс. боевиков в Сирии

Турция отчиталась об уничтожении более 1,5 тыс. боевиков в Сирии
Фото из открытых источников

Среди них - 1 300 террористов ИГИЛ

30.12.16 42
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Турецкие войска уничтожили около 1600 боевиков с начала антитеррористической операции "Щит Евфрата" в Сирии в августе 2016 года. Об этом пишет LB.UA cо ссылкой на Hurriyet Daily News.

Были ликвидированы 1294 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) и 306 членов "Рабочей партии Курдистана" и партии "Демократический союз".

Турецкими военно-воздушными силами было нанесено 965 ракетно-бомбовых ударов по 883 целям.

Напомним, с конца августа турецкие вооруженные силы проводят в Сирии наземную военную операцию "Щит Евфрата". Первоначально ее целью была объявлена зачистка от террористов ИГИЛ сирийско-турецкого приграничья.

В начале октября парламент Турции на год продлил мандат вооруженных сил на проведение операции в соседней стране.

 

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