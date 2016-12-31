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Главная » Мир » Этот безумный, безумный год. Самые главные события 2016-го в фотографиях
Этот безумный, безумный год. Самые главные события 2016-го в фотографиях
Фото: cultprostir.ua

Этот безумный, безумный год. Самые главные события 2016-го в фотографиях

Фокус выбрал фотографии ведущих мировых агентств, наиболее ярко иллюстрирующие главные события 2016-го

31.12.16 658
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Великое переселение. Мигранты в переполненной лодке пытались добраться из Ливии в Италию, судно опрокинулось, но люди были спасены служащими итальянских ВМС. Многим их землякам повезло меньше: с начала 2016 года, по данным Международной организации по миграции, при попытке пересечь Средиземное море утонули свыше 4,6 тыс. беженцев

Голос народа. Джамала, украинская певица крымскотатарского происхождения, победила на конкурсе "Евровидение-2016" с песней "1944", посвящённой трагедии депортации крымскотатарского народа

Покемономешательство. Спироу — один из персонажей Pokemon Go, игры на основе технологии дополненной реальности. Приложение было запущено в начале июля, а к концу лета число загрузок превысило 500 млн

Выждавший. Леонардо Ди Каприо ждал "Оскар" 22 года. Его шесть раз номинировали на кинопремию — пять раз как актёра и один раз как продюсера, но статуэтка доставалась другому. В этом году Ди Каприо наконец получил "Оскар" за роль в фильме "Выживший"

Неспокойная Европа. 86 человек погибли и 306 получили ранения 14 июля на Английской набережной Ниццы в результате теракта — 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель врезался в толпу отдыхающих на 19-тонном грузовике. 19 декабря подобный теракт был совершён в Берлине

Евро-2016. Сборная Португалии во главе с капитаном Криштиану Роналду произвела настоящую сенсацию на чемпионате Европы по футболу, обыграв в финале хозяев турнира, французскую сборную. Украинская команда провалила Евро-2016

Ориентируясь по Солнцу. 139 дней, с 9 марта по 26 июля, продлился кругосветный полёт Solar Impulse 2, первого в мире пилотируемого самолёта, работающего исключительно на солнечных батареях

Летние Игры. Олимпиада-2016 в Бразилии запомнилась беспрецедентным допинговым скандалом — участию в состязаниях не были допущены более ста российских спортсменов, ранее уличённых в допинге

Прорыв года. 8 апреля 2016 года многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 американской компании Space X впервые в истории ракетостроения приземлилась на морскую платформу, успешное приземление на сушу состоялось четырьмя месяцами ранее. Использование многоразовой ступени позволит на порядок снизить стоимость запуска спутников

Дрожь земли. Аномальная сейсмическая активность — одна из особенностей уходящего года. Жертвами землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в Италии 24 августа, стали 299 человек, 4,5 тыс. остались без крова

Русские в Сирии. 5-летний ребёнок, пострадавший во время бомбардировки Алеппо, ожидает госпитализации на заднем сиденье машины скорой помощи. За год участия России в сирийском конфликте жертвами авианалётов российских ВВС стали около 4000 мирных жителей Сирии

Шок и Трамп. На президентских выборах в США неожиданно победил бизнесмен Дональд Трамп, пообещавший выдворить из страны мигрантов, вернуть американцам рабочие места и помириться с Россией. При президенте Трампе глобальный миропорядок может существенно измениться

Смерть за спиной. 19 декабря во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийца (на фото в глубине кадра) назвал свой поступок местью за Алеппо

Надёжное укрытие. Спустя 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС остатки взорвавшегося в 1986 году четвёртого реактора и временный саркофаг были накрыты новым, надёжным конфайнментом, рассчитанным на 100 лет эксплуатации

Фото: Getty Images

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