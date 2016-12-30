За российскими дипломатами в США отправят отдельный самолет

Российских дипломатов, чьей высылки потребовали власти США, доставят в РФ самолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозками президента России и других государственных деятелей. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

США в четверг объявили 35 российских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение трех суток. По информации анонимного источника, у выдворяемых дипломатов возникли проблемы с тем, чтобы покинуть США вовремя.

"Билетов нет, все раскуплены перед новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", – сказал анонимный источник.

Источник также сообщал, что дипломатам придется из Вашингтона добираться до Нью-Йорка, где больше шансов купить билеты до Москвы. Новогоднюю ночь дипломатам придется провести в самолете, переживал источник, подчеркивая, что "люди готовились отмечать новый год" в Америке.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали пять ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Также в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.

Кроме того, 35 российских дипломатов признаны персонами нон грата. Им и их семьям дано 72 часа, чтобы покинуть США.

30 декабря российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Путин решил этого не делать.