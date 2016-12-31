Якуб Мариан, 26-летний чешский лингвист и математик, регулярно публикующий на своём сайте различные данные о странах Европы, виузализированные в виде инфографики, на днях представил очередную карту — вымышленных рождественских персонажей, приносящих детям подарки. "Одни из них достаточно милы, как, например, британский Отец Рождество, другие весьма причудливы, как каталонское "испражняющееся бревно", но все они достаточно интересны", — уверяет автор. Примечательно, что то, кого именно ожидают в канун Рождества, зависит не только от территории, но и от языка. Франкофоны, в какой бы стране ни жили — и во Франции, и в Бельгии, и в Швейцарии — встречают Пэр Ноэля, французскую версию Отца Рождества, а говорящим по-немецки и в Германии, и в Швейцарии приносит подарки Дитя Иисус.
Инфографика Гномы, ангелы и дитя Иисус. Кто приносит подарки детям Европы
Кто именно принесет подарки зависит не только от территории, но и от языка
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