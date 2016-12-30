Трамп не собирается обсуждать с Путиным выдворение дипломатов РФ

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует обсуждать с президентом России Владимиром Путиным выдворение российских дипломатов за шпионаж и вмешательство в выборы президента США. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Reuters.

"Ничего в этой связи не запланировано. Сейчас для избранного президента является приоритетным получить обновленную информацию от разведывательного сообщества", – сказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

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Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали пять ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Также в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.

Кроме того, 35 российских дипломатов признаны персонами нон грата. Им и их семьям дано 72 часа, чтобы покинуть США.

30 декабря российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Путин решил этого не делать.