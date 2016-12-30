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Сенатор США анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак

Сенатор США анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак
Сенатор Линдси Грэм / Фото из открытых источников

Путинская экономика и сам Путин должны заплатить высокую цену за действия России

30.12.16 48
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США уже в следующем году введет новые санкции против России и лично главы РФ Владимира Путина из-за кибератак во время президентской кампании в Соединенных Штатах. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время пребывания в Киеве 30 декабря, передает Радио Свобода.

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции (кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой), которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России высокую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", – сказал Грэм.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн также не исключил усиления санкций против России из-за кибератак во время президентской кампании в США.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали пять ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Также в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.

Кроме того, 35 российских дипломатов признаны персонами нон грата. Им и их семьям дано 72 часа, чтобы покинуть США.

30 декабря российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Путин решил этого не делать.

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