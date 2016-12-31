СМИ сообщают о новых кибератаках российских хакеров в США

Американские власти считают, что российские хакеры из группировки Fancy Bear причастны к атаке на электросети в штате Вермонт. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на чиновников в американском правительстве, передает Украинская правда.

Отмечается, что код, который связывают с российскими хакерами, обнаружили в системе елетрокомпании.

При этом работа компании нарушена не была. Однако сам факт проникновения в электрические сети является важным, поскольку несет потенциальную опасность. Любые сбои в компьютерной системе электросетей могут иметь катастрофические последствия для работы медицинских и аварийно-спасательных служб страны.

Американские официальные лица, в том числе один сотрудник администрации заявили, что пока не знают, с какой целью была осуществлена хакерская атака. Вторжение могло быть совершено, чтобы нарушить работу программы, или как тест, с помощью которого хакеры проверяли свои возможности.

Газета также напоминает, что в 2015 году похожая кибератака была осуществлена на электросети Украины.

Накануне Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад, в котором говорится о том, что две хакерские группировки, связанные со спецслужбами Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах осуществляли хакерские атаки на объекты инфраструктуры, правительственные и учебные учреждения с целью похищения данных. Кибератаки были также направлены на одну из политических партий.

По информации, представленной в докладе, сотрудники российской разведки по-прежнему проводят фишинговые атаки против американских государственных органов. Одна из атак была проведена в ноябре, через несколько дней после президентских выборов в США.