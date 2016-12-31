В Багдаде масштабный теракт: 18 убитых, десятки раненых

Утром в субботу, 31 декабря, две бомбы взорвались в районе рынка в центре Багдада, погибли по меньшей мере 18 человек, по крайней мере 38 человек получили ранения. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Взрыв произошел возле магазинов в районе Аль-синек. В этом районе, где произошел теракт, расположены оптовые рынки и, как правило, улицы переполнены покупателями и фургонами с товарами.

Это крупнейший в иракской столице теракт с середины октября.

Пока еще никто не взял на себя ответственность за взрыв, но раньше почти все подобные нападения совершала террористическая организация "Исламское государство".

Багдад находится состоянии повышенной готовности с 17 октября, когда в Ираке началась масштабная военная операция по возврату Мосула.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для уничтожения террористической группировки "Исламское государство" в стране необходимо еще около трех месяцев.