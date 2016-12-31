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Главная » Мир » В Совбезе ООН поддержали резолюцию о перемирии в Сирии
В Совбезе ООН поддержали резолюцию о перемирии в Сирии
Сирийский повстанец / Фото: abcnews.go.com

В Совбезе ООН поддержали резолюцию о перемирии в Сирии

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров

31.12.16 21
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В субботу, 31 декабря, Совет безопасности ООН одобрил предложенную Россией резолюцию в поддержку соглашения о прекращении огня в Сирии. В тексте резолюции предложили как можно скорее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии, передает ВВС-Украина.

Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве РФ и Турции, должны начаться в январе в Астане (Казахстан).

Несмотря на объявленное перемирие, из Сирии поступают сообщения о перестрелках и авиаударах. Представители ряда повстанческих группировок уже заявили, что будут считать соглашение о прекращении огня аннулированным, если авиаудары и другие военные действия будут продолжаться.

Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой – не затрагивает некоторые группировки, в том числе террористическую организацию "Исламское государство", а также "Джабхат Фатех аш-Шам" и курдских ополченцев.

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