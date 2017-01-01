Консульство Украины выясняет, есть ли украинцы среди жертв стрельбы в ночном клубе Стамбула

На данный момент известно о 39 убитых и 70 раненых

Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в результате кровавой стрельбы в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina.



Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в Facebook.

"В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины", - написал Боднар.

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По меньшей мере 39 человек погибли и около 70 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, которое произошло в новогоднюю ночь.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что нападение совершил террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса, вооруженный длинноствольным оружием. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Злоумышленник убил полицейского на входе и, войдя в клуб, открыл беспорядочный огонь.