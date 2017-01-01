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Главная » Мир » МИД Украины открыло горячую линию из-за теракта в Стамбуле

МИД Украины открыло горячую линию из-за теракта в Стамбуле

МИД Украины открыло горячую линию из-за теракта в Стамбуле
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

Генконсульство выясняет наличие украинцев среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе

01.01.17 45
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Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию в связи со стрельбой в Стамбуле.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

"В связи с трагическими событиями, которые произошли в ночном клубе "Reina" в Стамбуле 01.01.2017 г., МИД Украины открывает дополнительную горячую линию – (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле - +905306125577", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД просят граждан направлять обращения и информацию на электронный адрес ГКУ gc_tr@mfa.gov.ua и на страницу Генконсульства в Facebook.

Ранее генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар сообщил, что генконсульство выясняет наличие среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе украинцев.

Как сообщалось, по информации министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в результате террористического нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 39 человек, из них 16 идентифицированы как иностранные граждане. Ранены 69 человек. 

В Стамбуле в 1:15  произошло нападение во время празднования Нового года посетителями одного из самых престижных ночных клубов, расположенного на самом берегу Босфора. В клубе на момент инцидента находились несколько сотен человек.

Злоумышленник, одетый в костюм Санты Клауса, убил полицейского на входе и, войдя в клуб, открыл беспорядочный огонь из автомата Калашникова. Люди спасались, бросаясь в воду.

Некоторое время полиция не знала точного количества нападавших и готовилась к штурму. На 6 часов утра поступило сообщение о ликвидации убийцы, он был один.

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