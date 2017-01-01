Бывший премьер Португалии официально приступил к обязанностям генсека ООН

Бывший глава правительства Португалии Антониу Гутерреш сегодня, 1 января, официально вступил в должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Назначение 67-летнего Антониу Гутерреша было согласовано Генеральной ассамблеей ООН после единодушной рекомендации членов Совета Безопасности, поэтому новый глава мировой дипломатии получил своеобразный карт-бланш на воплощение своих политических мечтаний, пишет УНИАН со ссылкой на Euronews.

"Учитывая абсолютную ценность основополагающих прав человека и основываясь на видении будущего, фундаментом развития которого являются эти права и ценности, я убежден, что мы сможем преодолеть последние негативные тенденции ухудшения состояния дел с соблюдением прав человека, которые мы наблюдаем на международном уровне", - заявил Антониу Гутерреш.

Новый генеральный секретарь ООН имеет огромный политический опыт: в течение 7 лет он возглавлял правительство Португалии, впоследствии был Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев.

Напомним, 12 декабря 2016 года бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш принял присягу генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

