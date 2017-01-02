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Главная » Мир » Не рассчитали. Почему социологи не смогли предсказать победу Дональда Трампа
Не рассчитали. Почему социологи не смогли предсказать победу Дональда Трампа
Фото: Getty Images

Не рассчитали. Почему социологи не смогли предсказать победу Дональда Трампа

Просчёты западных аналитических институтов и социологов побудили весь мир говорить о кризисе социологии

Екатерина Богданович - 02.01.17 226
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После первого раунда теледебатов двух главных претендентов на пост президента США — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и миллиардера Дональда Трампа — за Клинтон были готовы проголосовать 58% американцев, за Трампа — 42%. Второй раунд усилил разрыв — 57% против 34%, а после третьего раунда кандидата от демократов намеревались поддержать 52% избирателей, тогда как её соперника-республиканца — лишь 39%. В начале ноября, за неделю до выборов американского президента, немногие поставили бы на Трампа: десятки различных социологических исследователей со страниц наиболее авторитетных изданий уверенно обещали победу его соперницы с перевесом до 11%. Но в итоге по числу голосов выборщиков (определённое количество которых закреплено за каждым штатом) убедительный перевес оказался на стороне Трампа: 306 против 232.

Мир был изумлён, подобно тому как ранее 51,9 % британцев, проголосовавших на референдуме за Брексит, тоже стали неожиданностью.

"Нередко избиратели радикалов предпочитают скрывать свои предпочтения, стигматизированные обществом"

Главной причиной внезапности победы Трампа эксперты склонны считать ошибку социологов. Исследователи не учли тот факт, что многие американцы не пожелали сообщить интервьюеру о своём выборе, стесняясь открыто признаться в симпатиях к сексисту, расисту, милитаристу и в целом скандальной личности, каковой является Трамп. "Это не ново: нередко избиратели радикалов предпочитают скрывать свои предпочтения, стигматизированные обществом", — объясняет Константин Федоренко, эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества. Позже пресса даже дала таким избирателям специальное определение — shy trumpists — стесняющиеся трамписты. И вспомнила, что в ситуации с Брекситом имело место то же явление.

Просчёты западных аналитических институтов и социологов побудили весь мир говорить о кризисе социологии. Не стала исключением и Украина. Но здесь стоит учесть одну особенность: если какие-то из отечественных соцопросов и отображают искажённую картину, то причина этого не только скрытность электората. По словам Владимира Паниотто, главы Киевского международного института социологии, зачастую желаемое за действительное выдают те, кто публикует результаты опросов, — их заказчики.

"К сожалению, есть способы использования социологических данных для влияния на общественное мнение, которые вполне законны с точки зрения и международных, и украинских норм", — говорит он Фокусу. И уточняет, что речь идёт прежде всего о выборочной публикации только тех данных, которые выгодны заказчику. Остальные результаты при этом сохраняются в тайне, а в итоге ситуация освещается однобоко и социологи выглядят как необъективные или заангажированные.              

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