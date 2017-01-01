В Бразилии неизвестный застрелил 11 человек на новогодней вечеринке

В бразильском городе Кампина мужчина ворвался на новогоднюю вечеринку с оружием и застрелил по меньшей мере 11 человек, передает hromadske.ua со ссылкой на Reuters.

Некоторые местные СМИ сообщали о 15 погибших и нескольких раненых.

Отмечается, что среди погибших, вероятно, была бывшая жена и 8-летний сын нападающего. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. В полиции Сан-Паулу считают, что он пошел на преступление из-за развода с женой.

Кроме того, соседи рассказали журналистам, что сначала приняли звуки стрельбы за взрывы петард. Они слышали их около четверти часа в полночь. Полицию вызвали на место происшествия после того, как один из раненых добрался до их дома.

Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в котором находилось более 500 человек. По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса.

В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.