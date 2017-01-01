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Главная » Мир » Новый генсек ООН хочет сделать 2017 год годом мира

Новый генсек ООН хочет сделать 2017 год годом мира

Новый генсек ООН хочет сделать 2017 год годом мира
Антониу Гутерреш / Фото: elnoticieronews.com

В войнах нет победителей, напомнил он

01.01.17 27
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Португалец Антониу Гутерреш, который с 1 января вступил в должность генерального секретаря ООН, призвал 2017 год сделать годом мира во всем мире. Об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу, передает Радио Свобода.

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017 год станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что приложит все усилия, чтобы решить проблемы людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди. "В этих войнах нет победителей - есть только проигравшие", - сказал генсек ООН.

Напомним, Антониу Гутерриш, вступивший в должность 1 января, будет находиться на посту генерального секретаря ООН до 31 декабря 2021 года. На этой должности он сменил корейца Пан Ги Муна, который возглавлял организацию с января 2007 года.

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