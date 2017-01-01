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Главная » Мир » На 107-м году жизни скончался создатель Бэмби Тайрус Вонг

На 107-м году жизни скончался создатель Бэмби Тайрус Вонг

На 107-м году жизни скончался создатель Бэмби Тайрус Вонг
Тайрус Вонг / Фото: bbc.com

Вонг работал на студиях Walt Disney и Warner Brothers, а также создавал открытки Hallmark

01.01.17 55
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В возрасте 106 лет умер художник мультипликационной студии Walt Disney и создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг, сообщают Украинские новости со ссылкой на The New York Times.

Вонг родился в Китае и эмигрировал с отцом в США в 1920 году в возрасте девяти лет. Он работал на студиях Walt Disney и Warner Brothers, а также создавал открытки Hallmark. Его работы были включены в групповые выставки Художественного института Чикаго, где также экспонировались работы Пикассо и Матисса.

Зарисовки Вонга оленей в лесу привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для стиля мультфильма "Бэмби" 1942 года.

"Бэмби" — мультфильм об олененке, экранизация сказки австрийского писателя Феликса Зальтена. В 2011 году анимационная эта анимационная картина была внесена в Национальный кинореестр США. Считается культовой, также известно, что это был любимый мультфильм Уолта Диснея.

 

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