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Главная » Мир » Простуда не позволяет Елизавете II появляться на публике уже 12 дней, - СМИ

Простуда не позволяет Елизавете II появляться на публике уже 12 дней, - СМИ

Простуда не позволяет Елизавете II появляться на публике уже 12 дней, - СМИ
Елизавета II / Фото: bbc.com

Британская королева не смогла посетить рождественскую и новогоднюю церковные службы

01.01.17 47
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Королева Великобритании Елизавета II пропустила новогоднюю службу в церкви своего поместья в Сандрингеме утром в воскресенье, так как до сих пор окончательно не оправилась от перенесенной простуды, передает ВВС Украина.

Елизавета II не появлялась на публике уже 12 дней. На прошлой неделе она отменила посещение традиционной рождественской службы - также из-за плохого самочувствия. Её супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, тоже перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.

Из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета, супруги отправились на рождественские каникулы в Норфолк 22 декабря, на день позже, чем было запланировано, причем не на поезде, как обычно, а на вертолете.

В своем записанном заранее рождественском послании королева Елизавета II говорила о том, как она вдохновлена "обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки". Тысячи "маленьких добрых дел" могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны, сказала королева.

Напомним, в конце декабря Букингемский дворец объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации. В 2017 году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.

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