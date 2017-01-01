Турецкие власти опровергли первоначальные сообщения относительно обстоятельств теракта в элитном клубе Стамбула, во время которого было убито 39 человек, большинство из которых были иностранцами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкие СМИ, в частности DHA и Hurriet.

В частности, агентство DHA обнародовало запись нескольких камер наблюдения в клубе. Запись свидетельствует, что нападавший был один и он не был одет в костюм Санта Класуса, как сообщалось изначально. Мужчина, одетый в темную одежду и с рюкзаком за плечами, был вооружен автоматическим оружием и методично расстреливал посетителей.

Есть также видео начала нападения, оно подтверждает данные с камер внутри клуба.

Позже с опровержением слухов о костюм Санты выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Руководитель МВД также сообщил, что нападавший скрылся с места происшествия. Никаких других деталей относительно нападающего не сообщается.