Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood

В Лос-Анджелесе неизвестные превратили надпись "Hollywood" в "Hollyweed", словно "лес из падубов" зарос "священной "травой", передает УНИАН со ссылкой на CNN.
Hollywood - название района Лос-Анджелеса, ставшего центром американской киноиндустрии. "Weed" означает "сорная трава", в разговорном английском так часто называют марихуану.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Город звёзд и ангелов. Как провести уик-энд в Лос-Анджелесе
В полиции Лос-Анджелеса рассказали, что "акт вандализма" был совершен в новогоднюю ночь. Неизвестные использовали белый брезент, чтобы превратить две буквы "О" в "Е".
Столь дерзкая шутка происходит не впервые, сообщает телеканал. Знак так же "отредактировали" в 1983 году.