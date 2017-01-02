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Главная » Мир » Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood

Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood

Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood
Фото: АР

"Лес из падубов" превратился в "священную "траву"

02.01.17 740
2000

В Лос-Анджелесе неизвестные превратили надпись "Hollywood" в "Hollyweed", словно "лес из падубов" зарос "священной "травой", передает УНИАН со ссылкой на CNN.

Hollywood - название района Лос-Анджелеса, ставшего центром американской киноиндустрии. "Weed" означает "сорная трава", в разговорном английском так часто называют марихуану.

В полиции Лос-Анджелеса рассказали, что "акт вандализма" был совершен в новогоднюю ночь. Неизвестные использовали белый брезент, чтобы превратить две буквы "О" в "Е".

Столь дерзкая шутка происходит не впервые, сообщает телеканал. Знак так же "отредактировали" в 1983 году.

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