Теракт в Стамбуле унес жизни 11 турков и 27 иностранных граждан, - СМИ

Опознаны 38 из 39 жертв вооруженного нападения в ночном клубе Стамбула, передает ЛІГА.net со ссылкой на Anadolu.

По данным Министерства юстиции Турции, одинадцать погибших были гражданами этой страны, 1 человек имел двойное гражданство Турции и Бельгии.

Семь жертв приехали в Турцию для празднования Нового года из Саудовской Аравии. Трое погибших были из Ливана и трое из Ирака, по двое - из Туниса, Индии, Марокко и Иордании. При атаке погибли также граждане Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России. Имена погибших пока не обнародованы.

Одно тело остается неопознанным.

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Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в котором находилось более 500 человек. В результате атаки 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Власти квалифицировали нападение как террористический акт.