Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции сгорело 650 автомобилей. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции, передает Европейская правда.

Согласно сообщению, полиция считает, что новогодняя ночь прошла "без серьезных проблем", но "некоторые противоречия или нарушения общественного порядка имели место". В частности, было задержано 454 человека, из которых 301 были помещены под стражу.

Также сообщается, что за ночь было сожжено 650 автомобилей, что больше, чем в предыдущую новогоднюю ночь. Сейчас полиция заявляет, что годом ранее было сожжено 602 машины, тогда как ранее называлась другая цифра - 804 автомобиля.

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Как отмечает издание, поджоги машин в новогоднюю ночь являются характерными для Франции. Для сравнения, в ночь на 1 января 2015 года было сожжено 940 автомобилей. Уменьшение количества поджогов связывают с усилением антитеррористических мероприятий.