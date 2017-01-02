Режим Асада продолжает нарушать перемирие в Сирии

Несмотря на режим прекращения огня в Сирии, режим Башара Асада продолжает атаковать позиции оппозиционных сил возле Дамаска. Сотни мирных жителей бежали в горные районы за пределами Дамаска, передает ЛІГА.net со ссылкой на Al Jazeera.

В столице Сирии правительственные войска продолжают вести бои с несколькими группами повстанцев. По долине Вади Барада вблизи Дамаска ведутся обстрелы и бомбардировка с воздуха.

Глава британской обсерватории по правам человека в Сирии Рами Абдурахман сообщил, что в регионе были автобусы для эвакуации гражданских лиц. Однако точное количество покинувших места проведения боев не называется. По словам Абдурахмана, долина Вади Барада не является частью соглашения о перемирии, поскольку там находится террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра".

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Британская обсерватория по правам человека в Сирии и медиацентр Алеппо сообщают также об авиаударах со стороны войск режима Асада по контролируемой повстанцами деревне в окрестностях Алеппо, который недавно был возвращен под полный контроль правительства.

Ранее сообщалось, что представители сирийской оппозиции призвали Россию как гаранта договоренности о перемирии в Сирии предпринять шаги по предотвращению попыток армии Асада и отрядов наемников нарушить соглашение о режиме прекращения огня.

Договоренность о перемирии в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря. Турция и Россия выступили гарантами соглашения, которое не распространяется на организации, включенные решением СБ ООН в список террористических.