Израиль отказался отдавать тела палестинских боевиков ХАМАС

Израиль отказался отдавать тела убитых палестинских боевиков группировки ХАМАС их семьям, они будут похоронены в Израиле, передает Русская служба BBC.

Чиновники заявили, что Израиль принимает такие меры, чтобы обеспечить возвращение стране палестинских территорий.

Как уточняют журналисты, Израиль объявил об этом решении после выхода двух пародийных видеоклипов, опубликованных ХАМАС. Они посвящены дню рождения Орона Шаула - 21-летнего сержанта, который, как заявляют израильтяне, был убит во время войны в секторе Газа.

В клипах лицо Шаула было подмонтировано к другому телу, связанному и одетому в армейский камуфляж. На видео его посещает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в клоунском костюме и с тортом в честь дня рождения.

"Военно-политический кабинет Израиля обсудил пути обеспечения возвращения павших воинов и гражданского населения из сектора Газа ... и решил, что (тела боевиков, - ред.) должны быть похоронены, а не возвращены", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины.

24 декабря Израиль заявил, что не будет выполнять требования резолюции ООН.