В Риме в здании, которое принадлежит Ватикану, открыли ресторан быстрого питания сети McDonald's. Фаст-фуд находится в 100 метрах от самого государства Ватикан, сообщает Европейская правда со ссылкой на NBC News.

Открытие заведения, состоявшееся в пятницу, было сдержанным, поскольку объявленные в октябре планы по открытию ресторана встретили широкую оппозицию. Само заведение тогда сразу "окрестили" McVatican. В McDonald's не сделали заявления по случаю открытия нового заведения, ничего об открытии не сказано и в официальной газете Ватикана l'osservatore Romano.

Сообщается, что McDonald's возле Ватикана открыт с 6:30 до 23:00 семь дней в неделю.

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Газета La Repubblica сообщала, что американская корпорация ежемесячно будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана $30 тыс. Издание отмечает, что это не единственный McDonald's вблизи Ватикана – неподалеку находятся еще два заведения.

Спорным McVatican делает то, что он расположен в здании, которое является непосредственной собственностью государства Ватикан. Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.

"Повторяю, продавать мега-сэндвичи на Борго Пио – позорно", - сказал кардинал Элио Сгречча. Он отметил, что деньги от аренды помещения стоит использовать для помощи нуждающимся.