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Главная » Мир » Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек

Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек

Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек
Фото: AFP

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ

02.01.17 168
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В результате взрыва смертника на заминированном автомобиле в столице Ирака Багдаде погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения, передает ВВС Украина.

Среди погибших - трое полицейских.

Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Напомним, боевики ИГИЛ ранее взяли ответственность за два взрыва 31 декабря, в результате которых погибли 28 человек и 57 человек были ранены.

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