Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ

В результате взрыва смертника на заминированном автомобиле в столице Ирака Багдаде погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения, передает ВВС Украина.

Среди погибших - трое полицейских.

Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Ирака надеется в течении 3 месяцев покончить с ИГИЛ в стране

Напомним, боевики ИГИЛ ранее взяли ответственность за два взрыва 31 декабря, в результате которых погибли 28 человек и 57 человек были ранены.