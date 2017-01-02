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Главная » Мир » Видео В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки

Видео В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки

<span class="label red">Видео</span> В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки
Фото: PAP

Полиция задержала 28 человек

02.01.17 2139
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В польском городе Элк в ходе акций протеста из-за совершенного мигрантом убийства задержаны 28 человек в возрасте от 17 до 50 лет, среди которых иностранцы. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой PAP.

31 декабря в городе Элк в северо-восточной Польши погиб 21-летний поляк Данель. На его теле обнаружены две колотые раны, вероятно, ножевые.

Обвинение в убийстве предъявлено гражданину Туниса. Драка возникла возле ресторана. Полиция сообщила о задержании четырех человек, среди которых были иностранцы. Неофициально известно, что кроме тунисца речь идет о гражданах Алжира и Марокко.

Следствие установило, что жертва пришла в ресторан и, заказав две бутылки напитка, ушла не заплатив. После чего за ней побежал гражданин Туниса, и завязалась драка. Также сообщается, что спутник поляка кинул в дверь ресторана петарду.

После трагичного финала драки в воскресенье, 1 января, в центре Элка собралась толпа, кто-то выбил стекло в витринах и уничтожил имущество ресторана. Начались столкновения с полицией.

В понедельник, 2 января, министр внутренних дел Мариуш Блащак сообщил о задержании 28 человек, среди которых 4 работника ресторана и 24 человека, участвовавших в уличных схватках. По его словам, все они будут строго наказаны. Глава ведомства внутренних дел добавил, что сейчас в городе безопасно, за ситуацией следит полиция.

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