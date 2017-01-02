В Исландии вопрос членства в ЕС могут вынести на референдум

Идея референдума относительно членства Исландии в ЕС стала одним из основных факторов во время переговоров в ходе формирования нового правительства страны. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Politico.

Переговоры относительно формирования нового правительства проводят после проведения в октябре досрочных парламентских выборов.

Правоцентристская и евроскептическая Партия независимости ведут переговоры с либеральной Партией реформ и партией "Светлое будущее". Лидер "Светлого будущего" Оттарр Проппе заявил, что референдум относительно членства в ЕС стал важным фактором в этих переговорах.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, когда у власти находились левые, однако отозвала заявку в 2015 году. Решение отозвать заявку сопровождалось массовыми протестами.