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Переосмысление Европы. Почему Евросоюзу все сложнее держать удар
Фото: Getty Images

Переосмысление Европы. Почему Евросоюзу все сложнее держать удар

Последний год сильно изменил ещё вчера благополучную, сытую и стабильную Европу

Леонид Швец - 03.01.17 499
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Именно за сытостью и стабильностью ринулись в Европу тысячи беженцев из Азии и Африки. Одновременно Брюссель пытался выпутаться из серьёзных финансовых проблем, в которые его загнали отдельные члены Евросоюза. Это привело к тому, что на Старом континенте усилились настроения недовольства, а порой и паники при виде рушащегося привычного мира. Массовые теракты добавили этим настроениям градуса.

2017 год должен показать, насколько глубоко в общественную почву проникли эти настроения. Недавние выборы в Австрии, где кандидат правых ксенофобских сил Норберт Хофер проиграл бывшему "зелёному" Александру Ван дер Беллену, показали, что, может, всё не так страшно. Следующая проверка состоится в марте, когда на выборы потянутся голландцы. В зависимости от того, какие результаты покажет Партия свободы под руководством Герта Вилдерса, автора жёстких антимусульманских высказываний, можно будет судить о том, какой вектор окажется задан на 2017 год.

Евросоюз пока держит удар, но с каждым годом ему всё сложнее противостоять новым вызовам

Ещё более важными станут президентские выборы во Франции, где выход во второй тур прочат правому республиканцу Франсуа Фийону и крайне правой националистке Марин Ле Пен, ведь после заявленного ухода из Евросоюза Британии удельный вес французского голоса сильно возрастает. Меньше опасений за Германию, где Ангела Меркель не собирается сдавать позиций, но до осени, когда состоятся парламентские выборы, может ещё сто раз произойти что-то неожиданное, кардинальным образом повлияв на настроение избирателей. Как, например, декабрьский теракт в Берлине.

Процесс развода ЕС с Великобританией, похоже, затянется на долгие годы, что создаёт большие проблемы руководству страны, на которое давят как сторонники Brexit, так и противники, в первую очередь шотландцы и северные ирландцы — они всё ещё видят в задержке шанс развернуть ситуацию. Непросто и лидерам стран, преданных идее европейского единства. На примере Британии нужно продемонстрировать, как недальновидно покидать дружественный союз, но при этом отреагировать на повышенный внутренний запрос на самостоятельную политику и новый уровень безопасности. Евроскептицизм растёт не на пустом месте, эффективность брюссельских структур оставляет желать лучшего.

В то же время Польша, больше года побывшая под властью консерваторов-евроскептиков, уже сейчас готова бунтовать. Чувствительная утрата гражданских прав оказывается довольно неприятной штукой, и поляки выказывают готовность побороться с антилиберальным режимом Качиньского, несмотря на его привлекательную социальную политику.

Перед Европой также стоит задача объяснить буквально свалившемуся в Белый дом Дональду Трампу, что такое Евросоюз, куда он движется и зачем он нужен вообще и ему в частности. Ответ на этот вопрос нужно иметь самому Брюсселю. И поубедительней.

Евросоюз пока держит удар, но с каждым годом ему всё сложнее противостоять новым вызовам.

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