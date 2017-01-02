В Германии предотвратили теракт на Новый год

В Германии спецподразделения полиции задержали в городе Саарбрюккене 38-летнего гражданина Сирии Хасана А., который, согласно информации журнала Der Spiegel, готовил теракт на Новый год. Об этом пишет 112 Украина.

Согласно информации издания, водитель машины, замаскированной под полицейскую, предположительно, должен был совершить наезд на толпу.

По версии следствия, мужчина посредством мессенджера Telegram поддерживал контакт с вероятным сторонником террористической организации "Исламское государство" из Ракки - города, который долгое время удерживало руководство группировки.

При этом задержанный сириец обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что выдумал историю в надежде получить от ИГ финансовую поддержку в размере 180 тыс. евро и перечислить средства на содержание своей семьи в Сирии. Правоохранительные органы также склоняются к выводам, что мужчиной двигали главным образом финансовые мотивы.

Напомним, нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло 19 декабря. Грузовик наехал на толпу людей на площади возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения.