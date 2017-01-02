Шотландцы перехотели проводить новый референдум о независимости, – опрос

Почти две трети шотландцев не поддерживают идею проведения нового референдума о независимости от Великобритании в 2017 году. Таковы данные опроса, проведенного для Glasgow's Herald , сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Так, 61,5% шотландцев выступают против второго референдума о независимости в этом году. Такую идею поддерживают 38,5% опрошенных.

При этом в случае его проведения 54,5% готовы проголосовать против независимости от Британии, 45,5 – за.

Напомним, в 2014-м на референдуме о независимости 55% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. 45% поддержали независимость Шотландии.