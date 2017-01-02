В Бразилии во время тюремного бунта погибли 60 человек

В бразильском городе Манаус произошел тюремный бунт, в ходе которого погибли по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере 60 человек были убиты во время кровавого тюремного бунта в городе Манаус, в бразильских джунглях Амазонки", - отмечается в сообщении агентства.

Глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонт заявил, что могут быть обнаружены новые жертвы, когда власть получит более четкое представление о масштабах противостояния между конкурирующими тюремными группировками. Отмечается, что беспорядки в исправительном учреждении начались днем 1 января из-за драки двух враждующих друг с другом преступных группировок.

В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных, которых отпустили спустя несколько часов. На следующий день после начала операции по подавлению бунта устроившие мятеж сдали оружие.

Во время самой операции заключенные выкинули на площадку тюрьмы перед полицией шесть обезглавленных тел. Сейчас устанавливается, были ли это правоохранители.

Напомним, ранее в бразильском городе Кампина мужчина ворвался на новогоднюю вечеринку с оружием и застрелил по меньшей мере 11 человек