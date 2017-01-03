Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Китае археологи нашли двухтысячелетний меч в отличном состоянии

В Китае археологи нашли двухтысячелетний меч в отличном состоянии

В Китае археологи нашли двухтысячелетний меч в отличном состоянии
Скриншот

Он даже сохранил часть первоначальной заточки

03.01.17 61
1000

Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой CRI.

Этот меч нашли в древней гробнице города Синьян. Он не только отлично сохранился на вид, но и сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.

Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Останки неизвестного ранее вида птиц с острыми зубами нашли в АрктикеВ Китае построили 34-метрового снеговикаКитай поможет улучшить транспортную инфраструктуру Киева

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1621
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 6354
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 6920
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 2801
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 9387
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1758
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 4114
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 2650
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 3904
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 727
  1. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 4934 / 5540
  2. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 3513 / 14725
  3. Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек 2785 / 3092
  4. В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки 2447 / 2720
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 2240 / 3904
  6. Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood 1901 / 2202
  7. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 1873 / 2061
  8. EX.UA возобновил работу на новом домене 1845 / 2145
  9. В Укроборонпроме рассказали об оборонном заказе-2016 1736 / 2187
  10. В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО 1326 / 1491
  1. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 48 / 3904
  2. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 34 / 14725
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 18 / 2061
  4. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 16 / 1233
  5. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 12 / 5540
  6. EX.UA возобновил работу на новом домене 12 / 2145
  7. Турчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли 8 / 866
  8. Климкин завтра покажет председателю ОБСЕ Донбасс 8 / 469
  9. Фокус №11 (224) 6 / 180
  10. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 5 / 12850
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.