В Китае археологи нашли двухтысячелетний меч в отличном состоянии

Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой CRI.

Этот меч нашли в древней гробнице города Синьян. Он не только отлично сохранился на вид, но и сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.

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Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.