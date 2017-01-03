Конгресс не поддержит Трампа, если он решит снять санкции с России

Если новоизбранный президент Дональд Трамп выступит за отмену санкции против Российской Федерации, конгресс США готов заблокировать такое решение. Об этом заявил член Палаты представителей США, республиканец Адам Шифф, сообщает Лига.НЕТ со ссылкой на ABCnews.

По мнению Шиффа, Конгресс хочет еще больше усилить санкции против РФ.

"Вы увидите, что демократы и республиканцы, как Маккейн, Грэм и другие выступают за усиление пакета санкций, потому что, откровенно говоря, даже не смотря на то, что действия администрации (Обамы - ред.) были более чем символическими - они были очень значимы - но этого недостаточно для сдерживания России", - заявил он.

Напомним, 2 января сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Грузию заявил, что Соединенные Штаты Америки в новом году будут больше уделять внимания сдерживанию России.